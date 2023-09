Liga : la date et l’horaire du Clasico dévoilés

Comme chaque saison de Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid se livrent une bataille à distance pour le titre de champion d’Espagne avant de s’affronter lors du traditionnel Clasico. Et le premier de cet exercice aura lieu au Stade olympique Lluís-Companys, plus communément appelé Montjuïc, en raison des travaux réalisés au Camp Nou, pour le compte de la 11e journée du championnat.

Les deux clubs concernés viennent d’ailleurs de confirmer la date et l’horaire de leur première confrontation : elle aura lieu le 28 octobre à 16h15, dans le sud de Barcelone. Pour le moment, c’est le club de la capitale qui domine le classement du championnat outre-Pyrénées après 4 jours avec un sans-faute (12 points sur 12 possibles), tandis que les Blaugranas occupent la troisième place en raison d’un match nul concédé à Getafe pour son entrée en lice (10 points).