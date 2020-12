FC Barcelone : Michael Zorc futur directeur sportif ?

Depuis de nombreuses semaines et la démission de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, dix candidats ont présenté leur candidature et ont affirmé avoir une chance d’être nommés. Ces derniers n’en sont pas restés là et ont même dressé pour beaucoup une liste contenant des promesses sur les possibles changements à venir au sein du club en cas d'élection. Quand certains promettent de conserver Lionel Messi jusqu’à la fin de sa carrière, d’autres évoquent une potentielle arrivée de Pep Guardiola.

Plus récemment, Esport 3 rapporte que plusieurs candidats souhaiteraient également présenter le directeur sportif du Borossia Dortmund, Michael Zorc, comme nouveau directeur sportif du club catalan. Aux yeux de ces derniers, l’homme de 58 ans aurait le profil idéal pour ramener le Barça au sommet, après avoir éclaboussé de son talent en réussissant à faire venir le fantasque Erling Haaland en provenance du RB Salzburg lors du dernier mercato hivernal. Une future occasion de le ramener cette fois au FC Barcelone ? Pour cela, il faudra attendre le 24 janvier prochain, date de l’élection du nouveau président des Culés.