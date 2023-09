Amical : la France s’incline face à une Allemagne malade

La suite après cette publicité

Convaincante contre l’Irlande pour les qualifications de l’Euro 2024, l’équipe de France se rendait à Dortmund pour y défier une Allemagne en pleine tempête. C’est bien Rudi Völler qui prenait place sur le banc de touche et non Hansi Flick, licencié après la correction subie contre le Japon samedi dernier. Dans cette situation, Didier Deschamps ne savait sans doute pas vraiment quelle équipe il allait affronter. Wirtz évoluait en soutien de Müller, Sané et Gnabry occupant les ailes. Dans cette configuration, la Mannschaft profitait d’un 4-4-2 mal inspiré des Bleus. Dès les premières minutes, les Allemands prenaient le dessus et ouvraient même le score grâce à Thomas Müller (1-0, 4e) suite à une combinaison de Gnabry et Henrichs sur le côté gauche. Ce premier but encaissé par l’équipe de France depuis la finale de la Coupe du Monde ne réveillait pas pour autant les hommes de Didier Deschamps, lesquels subissaient le jeu adverse durant la première moitié de mi-temps.

Ce penalty qui aurait pu être sifflé sur Kolo Muani sur une poussette de Rüdiger secouait un peu les Tricolores. En plus de la sortie sur blessure de Gündogan, le nouveau Parisien frappait au-dessus (30e). Tchouaméni (36e, 38e) et Théo Hernandez tentaient également leur chance sans grand succès. Les Bleus avaient au moins le mérite de mettre la défense allemande en danger pour repartir sur la seconde période sur de meilleures bases. Hélas ce regain de forme n’a pas duré plus d’un quart d’heure. Le temps pour Ter Stegen de repousser une tentative de Tchouaméni dans les pieds d’un Kolo Muani très maladroit (57e). Le rythme retombait et c’est surtout l’Allemagne qui terminait mieux ce match amical. Todibo contrait Wirtz in extremis (67e) mais Sané doublait la mise en échappant à la vigilance de Saliba (2-0, 87e), validant un peu plus cette claquette de ter Stegen sur ce tir de Griezmann un peu plus tôt (82e). Le Colchonero a finalement eu raison du gardien sur penalty (2-1, 89e) mais la France connaît bel et bien sa première défaite en 2023.