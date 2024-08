Barça : Hansi Flick valide l’arrivée d’un ancien Madrilène

Le mercato du FC Barcelone est loin d’être terminé. Après avoir bouclé l’arrivée de Dani Olmo ce vendredi, le club catalan souhaite encore enregistrer des arrivées offensivement et défensivement. Selon Sport, le club blaugrana surveille la situation de Sergio Reguilón à Tottenham. Le média espagnol rapporte même que Hansi Flick est d’accord pour la venue du joueur de 27 ans.

La suite après cette publicité

Victime d’une blessure aux ligaments croisés, Alejandro Baldé ne donne pas encore gage de garanties au poste de latéral gauche. Le club espagnol pense donc à renforcer ce secteur de jeu avec une recrue à ce poste. Et pour le moment, le nom de Reguilón ressort le plus. Arrivé à Londres en 2020 à Tottenham, le joueur formé au Real Madrid sort de trois prêts, à l’Atlético de Madrid (2022-2023), à Manchester United (septembre 2023-janvier 2024) et à Brentford (janvier 2024-mai 2024).