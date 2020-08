Ldc : Luis Fernandez dévoile les raisons des qualifications du PSG et de l'OL

Dernier entraîneur à avoir emmené le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions en 1995, Luiz Fernandez a tenu à réagir aux qualifications du PSG et de l’Olympique Lyonnais dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. Pour lui, les récentes spéculations autour du fait qu’en France, le championnat se soit arrêté à l’inverse des autres championnats européens, sont un prétexte pour alimenter les médias.

«Lyon et le PSG ont aussi effectué une véritable préparation et disputé des matchs amicaux. Ce n’est peut-être pas la même intensité qu’une compétition, mais ce n’est pas rien. Les cinq changements leur offrent un petit plus pour éviter les trous physiques. Mais ils ont surtout beaucoup de qualités» a-t-il dit avant d’évoquer un état d’esprit irréprochable, qui pour lui est à l’origine de ces qualifications. «Les Parisiens et les Lyonnais n’ont peut-être pas dominé dans le jeu, mais ils ont eu un état d’esprit, une volonté et un engagement sans faille. Ils ont été très disciplinés. C’est grâce à leur attitude qu’ils se sont qualifiés.»