Chelsea va casser son record pour Erling Håland

Werner, Abraham, Ziyech, Giroud, Pulisic, Mount, Havertz et d'autres encore. Le secteur offensif de Chelsea est considérablement fourni, après avoir été copieusement renforcé lors du dernier mercato estival, pour lequel les Blues ont déboursé plus de 200 M€. Mais malheureusement, cela ne suffit pas à les replacer comme prétendants au titre de champion d'Angleterre. Englués à la 7e place du classement, ils ne parviennent pas à trouver la bonne formule, notamment offensivement avec la disette de Timo Werner, muet depuis 10 journées en Premier League !

L'international allemand avait démarré très fort dans son nouvel environnement, mais a perdu le fil, après avoir été aussi décalé sur un côté lorsqu'Olivier Giroud est revenu avec succès dans le turnover. Résultat, malgré trois attaquants de pointe, Chelsea est décidé à frapper fort sur le prochain mercato estival. Le nom de sa cible : Erling Håland. Il y a quelques semaines, le Daily Mail assurait que Frank Lampard, le coach des Blues, avait fait cette demande à sa direction.

Chelsea ne va pas y aller par quatre chemins

Et si l'on en croit les informations de The Athletic, les dirigeants londoniens ont été réceptifs et sont prêts à passer à l'action pour le serial buteur de 20 ans, toujours aussi impressionnant avec le Borussia Dortmund. S'il est difficile de rivaliser avec Robert Lewandowski au classement des buteurs en Bundesliga, le Norvégien a prouvé durant la première partie de saison que son succès n'était pas un feu de paille. Le voilà à 35 buts en 35 apparitions avec Dortmund, depuis son arrivée en janvier dernier.

Chelsea l'a bien compris, c'est cet été ou jamais qu'il pourra recruter la machine à buts norvégienne, avec la concurrence des deux Manchester et surtout du Real Madrid. La stratégie des Blues : battre son record de transfert, détenu par Kai Havertz (80 M€ et des bonus pouvant monter jusqu'à 20 M€). Puisque Werner n'a pas les épaules pour être le leader d'attaque, puisqu'Abraham reste au stade de la promesse, puisque Giroud a 34 ans, le club londonien est prêt à tout pour recruter l'attaquant qui pourra le replacer sur l'échiquier national et européen. Il faut donc se préparer à une offensive d'envergure dans les prochains mois.