Le LOSC en passe de s’offrir le gros coup Bruno Genesio !

En Ligue 1, la valse des entraîneurs continue de se poursuivre. Alors que l’Olympique de Marseille cherche toujours à attirer Sergio Conceição pour remplacer Jean-Louis Gasset, le RC Lens, comme nous vous le révélions, va se séparer de Franck Haise. L’entraîneur des Sang et Or a trouvé un accord avec l’OGC Nice pour remplacer Francesco Farioli, parti à l’Ajax Amsterdam. Mais un autre club est dans l’urgence pour trouver un nouveau coach et il s’agit du LOSC.

L’actuel coach du club nordiste, en contact avec l’Olympique de Marseille et d’Al Saad au Qatar, s’est vu proposer un contrat de deux saisons (+ une en option) par l’AC Milan. Le deuxième de Serie A s’apprête à boucler l’opération au plus vite, alors que les Dogues sont toujours à la recherche de son remplaçant. Selon nos informations, le LOSC accélère pour enrôler Bruno Genesio et se trouve en pôle pour le recruter.

Olivier Letang a fait de Bruno Genesio une priorité

Parti d’un commun accord avec le Stade Rennais en novembre dernier, le Lyonnais a toujours la côte en Ligue 1 et plusieurs clubs, dont Nice et Lille étaient intéressés. Bruno Genesio avait préféré temporiser puis refuser les avances des niçois. L’OGC Nice ayant bouclé la venue de Franck Haise, la voie est donc désormais libre pour les Lillois, qui joueront les barrages de la Ligue des Champions la saison prochaine. Un challenge ambitieux pour l’expérimenté Bruno Genesio. Les discussions entre le club du Nord et son agent ont repris ces derniers jours et sont sur le point d’aboutir. Il faut savoir que ce dernier est la priorité d’Olivier Letang pour succéder au futur coach de l’AC Milan.

L’interêt d’Al-Ittihad pour l’ex-manager du Beijing Guoan (Chine) et de l’OL est réel, mais le club saoudien doit encore régler de nombreux détails pour se séparer de son coach actuel, Marcelo Gallardo, et la nomination d’un nouvel entraîneur apparait compliquée pour l’instant. Pour rappel, avec le Stade Rennais, Bruno Genesio avait remporté 63 victoires, fait 26 matches nuls et subi 35 défaites et avait été élu entraineur de l’année de Ligue 1 en 2021-22. Cela avait été un cru exceptionnel pour le club breton qui avait battu presque tous les records de l’histoire du club : record de points engrangés (66), de victoires sur une saison de championnat (20), de buts marqués en L1 (82) et de différence de buts (+42)…