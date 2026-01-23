Auxerre - Paris Saint-Germain : les compositions officielles

Surpris par le Sporting Lisbonne en milieu de semaine - et par le doublé de l’ex-Olympien Luis Suarez - le PSG retourne à ses affaires domestiques. Le club francilien se déplace sur la pelouse d’Auxerre (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h), à l’Abbé-Deschamps. Les deux équipes ont besoin de points : les hommes de Luis Enrique doivent rester au contact du surprenant leader Lens, quant aux Auxerrois, c’est tout simplement l’opération maintien.

Christophe Pelissier mise sur un 3-5-2 à vocation défensive. Mensah retrouve sa place de titulaire en piston gauche. Son pendant à droite est le Muriautin Lamine Sy. Dans l’entrejeu on retrouve la pépite de la formation icaunaise, Kévin Danois. Il sera associé à la recrue Ahamada. Sur le front de l’attaque, Namaso et Sinayoko seront à la pointe de l’attaque, avec l’espoir d’un rendement à la hauteur de leur CAN. De son côté, Luis Enrique mise sur 3-4-3 en composant avec de nombreuses absences (Hakimi, Mendes et Ruiz principalement). Malgré la plainte dont il fait l’objet, Lucas Hernandez est titulaire en défense centrale. Mbaye sera sur le côté gauche en piston, Barcola un cran plus haut en soutien de Ramos, qui occupera le poste d’attaquant de pointe.

Les compositions officielles :

Auxerre : Léon - Senaya, Diomandé, Akpa - Sy, El Azzouzi, Ahamada, Danois, Mensah - Sinayoko, Namaso

Paris Saint-Germain : Chevalier - Beraldo, Zabarnyi, Hernandez - Mayulu, Zaïre-Emery, Vitinha, Mbaye - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola