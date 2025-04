L’Europe met la pression au PSG, la nouvelle cible XXL de City pour remplacer De Bruyne

Le PSG est prévenu

Le Paris Saint-Germain a pour objectif de décrocher ce soir sa 5ème qualification en demi-finale de Ligue des Champions de son histoire, la 4ème fois en 6 saisons. Pour cela, il faudra «illuminer le Villa Park», comme le placarde L’Equipe ce mardi matin. Vainqueur 3-1 à l’aller, «le PSG va chercher la demie sans pression», selon Le Parisien. Attention toutefois à l’excès de confiance. Dans les colonnes de La Provence, le quotidien régional marseillais se demande si «Aston Villa peut jouer un vilain tour à Paris». En Espagne, on met d’ailleurs la pression sur les hommes de Luis Enrique. «Panique de l’échec», écrit le journal AS. Dans le même ton, Sport estime que «le PSG a beaucoup à perdre». Le club de la capitale pourra compter sur ses 4 fantastiques pour battre les Villans. Ousmane Dembélé, Kvara, Barcola et Doué.

Manchester City sur Xavi Simons

Des nouvelles concernant le possible remplaçant de Kevin de Bruyne. Selon Sport, qui reprend une info du CaughtOffside, Manchester City aurait exprimé son intérêt pour Xavi Simons. En délicatesse depuis quelques mois avec le RB Leipzig, le Néerlandais pourrait être poussé vers la sortie dès cet été. Leipzig réclame 80 millions d’euros, la somme que le club a investi pour l’enrôler au PSG, afin de libérer Xavi Simons l’été prochain. Selon la presse allemande, le joueur souhaite absolument disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Son club est actuellement 4ème de Bundesliga.

Le Real a rendez-vous avec l’histoire

On ne parle que de ce mot dans la presse madrilène. «Oui oui oui la remontée», placarde le journal Marca. «On y croit», lâche AS, voilà l’état d’esprit des hommes de Carlo Ancelotti. Du joueur au staff, tous sont convaincus de pouvoir renverser Arsenal malgré la défaite 3-0 à l’aller. Le Real compte sur un grand Kylian Mbappé pour réaliser cet exploit. Le Français traverse une mauvaise passe, lui qui n’a plus marqué depuis le 29 mars. En plus, il est au cœur de la polémique après son tacle assassin. Selon Marca, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez sont allés à son chevet. L’état-major du Real Madrid a rappelé à son joueur qu’ils avaient besoin de lui au même niveau que contre Manchester City en janvier afin d’espérer un exploit face aux Gunners. Le but de toutes ces discussions était de remonter le moral et le remobiliser.