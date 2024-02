Erik ten Hag menace de quitter Manchester United, Vitor Roque met déjà la Catalogne à ses pieds

La menace osée d’Erik ten Hag

Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes et c’est l’heure de faire les comptes du côté des pensionnaires d’Old Trafford. Et comme le révèle le Sunday Star sur sa Une, le coach Erik ten Hag est frustré. À la recherche d’un attaquant cet hiver, comme le relaye le Manchester Evening News dans ses pages intérieures, le coach néerlandais n’a pas obtenu gain de cause. Malgré le fait qu’il semble être sur un siège éjectable en raison des résultats des Red Devils, l’intéressé ne compte pas se laisser dicter la marche à suivre. Et c’est Erik ten Hag qui menace désormais Manchester United, ou plus précisément Jim Ratcliffe, comme vous pouvez le voir sur la Une du Sunday Mirror. Ainsi, l’avenir du Néerlandais pourrait dépendre de la somme d’argent que Manchester United lui donnera cet été. Il veut savoir s’il recevra de l’argent à dépenser pour de nouveaux joueurs après que son appel à recruter un attaquant ait été ignoré. Ten Hag estime qu’il y a eu un manque de soutien constant sur le marché des transferts pour remodeler l’équipe.

Tigrinho sort les griffes

En Espagne, le FC Barcelone reprend sa marche en avant. Le club catalan a réalisé une belle opération au classement en allant s’imposer 3-1 au Deportivo Alaves et en revenant à six points de Gérone. Un coup de griffe signé Vitor Roque, de nouveau buteur après avoir sauvé les siens la semaine passée face à Osasuna. L’adaptation du Brésilien semble plutôt bien se passer. Sur son site, Sport revient sur son impact immédiat et souligne surtout sa mentalité. Tigrinho est également mis à l’honneur sur la Une de couverture du journal Sport. Le média espagnol revient en revanche sur les propos de Xavi qui a une fois de plus crié au scandale vis-à-vis de l’arbitrage. Si Vitor Roque a marqué, il a aussi été expulsé 15 minutes seulement après son entrée en jeu pour une simulation. Ce qui a rendu Xavi fou de rage. « Je demande juste qu’on nous laisse être compétitifs. Je ne vais plus parler des arbitres, mais c’est une autre erreur évidente. Je pense que nous payons pour le cas Negreira. C’est la vérité », a-t-il lâché.

Nouveau scénario dingue pour la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire n’est absolument pas prête à sortir de sa propre CAN. Encore une fois, dans un scénario lunaire, les Éléphants, ont renversé le Mali au bout du suspense, score final 2-1 après prolongations, placarde Le Figaro Sport ce dimanche matin. À dix contre onze, la Côte d’Ivoire a d’abord arraché l’égalisation de nulle part à la dernière seconde du temps additionnel, avant d’arracher la qualification à la dernière seconde des prolongations pour se qualifier en demi-finale de sa CAN 2023. Le média Jeune Afrique évoque des Éléphants miraculés alors qu’Infodrome relaye les scènes de liesse à Abidjan. Il ne faut clairement pas être cardiaque pour les supporters ivoiriens qui semblent bénis depuis le début de la compétition. En demi-finale, il faudra battre le Congo pour espérer avoir une chance de soulever le Graal. Comme le rapporte L’Équipe, l’autre demi-finale opposera le Nigeria à l’Afrique du Sud.