PSG-LOSC : quand Mbappé menace Hakimi de "lui mettre un coup de tête"

Le Paris Saint-Germain accueille actuellement le Lille OSC ce samedi soir au Parc des Princes (21h), pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Face à une équipe du LOSC intéressante, les joueurs de Luis Enrique mènent au score et sont en bonne voie pour assurer leur première place au classement et faire le plein de confiance avant le 8e de finale aller en Ligue des champions, mercredi, contre la Real Sociedad. Préservés, Kylian Mbappé (25 ans) et Achraf Hakimi (25 ans) ont entamé la rencontre depuis le banc.

Mais les deux Parisiens ont livré une séquence amusante dans le couloir du Parc des Princes, peu avant le début de la rencontre. Lorsque le Marocain a demandé à Kylian Mbappé de lui tenir son chasuble, ce dernier l’a gentiment taillé : «Lui, il croit trop que je suis son assistant ! Tu vois, c’est ça le problème», a-t-il lancé à Marquinhos. «Je vais te mettre un coup de tête, tu vas voir», a également ajouté Kylian Mbappé, sous le regard d’un Achraf Hakimi tout sourire.