Milan : Olivier Giroud évoque son retour et sa relation avec Zlatan Ibrahimovic

Hier soir, Olivier Giroud était titulaire contre l'AS Roma avec son club de l'AC Milan. Buteur dès la 8ème minute sur penalty et auteur d'un bon match, le français démarre l'année de la meilleure des manières après des débuts mitigés en Italie, pas aidé par les blessures et gênes musculaires. Il est apparu satisfait à la fin du match : «Personnellement, je suis heureux d'avoir marqué et d'avoir joué sans douleur. J'étais un peu blessé les premiers mois, maintenant je veux faire plus pour aider l'équipe.»

L'ancien attaquant d'Arsenal a ensuite évoqué sa relation avec son concurrent direct pour le poste de numéro 9, Zlatan Ibrahimovic, avec qui il partage peu le terrain : «J'aime jouer avec lui, nous n'avons pas passé trop de temps ensemble sur le terrain. Cela dépend du match, si nous avons besoin de deux attaquants et de marquer en seconde période comme nous l'avons fait contre Naples, au contraire nous n'avons pas eu de chance à la fin.»