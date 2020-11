Le conflit entre Pep Guardiola et José Mourinho régale l'Angleterre, l'annonce forte de Jürgen Klopp sur le mercato

La suite après cette publicité

Le clash Mourinho-Guardiola fait les gros titres

En Angleterre, ce sont deux vieux ennemis qui font la Une des tabloïds ce matin. En effet, Pep Guardiola et José Mourinho se chargent par médias interposés depuis hier. Alors que Manchester City et Tottenham s'affrontent dans le cadre de la 9e journée de Premier League (à suivre en direct sur notre site), l'entraîneur portugais des Spurs s'est montré suspicieux sur la réelle nature de la blessure de Raheem Sterling avec l'Angleterre. Et cela a provoqué un véritable tollé. Pour le Daily Express, c'est carrément la «guerre pour Sterling». «Pep et José se disputent âprement le forfait de Raheem avec l'Angleterre.» En effet, Mourinho pense que l'attaquant mancunien a été protégé par la sélection anglaise afin d'être apte pour ce choc de Premier League face aux Spurs. Cela fait la Une de tous les médias britanniques qui s'en donnent à cœur joie comme le Daily Star : «ils sont à nouveau rivaux… La guerre fait rage entre Mourinho et Guardiola sur le cas Sterling», estime le quotidien. Pour le Daily Mirror, les doutes de Mourinho font sortir Guardiola de ses gonds : «Tu es médecin maintenant José ?», interroge le coach espagnol. Une rencontre qui s'annonce électrique comme à la belle époque en Liga entre les deux coachs.

Jürgen Klopp et Liverpool vont sortir le chéquier

Toujours outre-Manche, le mercato commence à faire parler de lui. Comme le rapporte le Mirror, Liverpool serait prêt à dépenser cet hiver pour se renforcer. Touché par une vague de blessure sans précédent, notamment en défense, Jürgen Klopp a annoncé que son club sera certainement un agitateur du prochain mercato. «Nous verrons. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire en janvier. Que nous recherchons des solutions sur le marché des transferts - c'est clair. Mais pour le moment, nous avons la situation que nous avons.» Réponse dans les prochains mois !

Le choc face à l'Atlético, véritable test pour le Barça

En Espagne, c'est un choc que nous réserve la «SuperLiga» comme le titre AS ce matin. Le journal est ravi du retour du championnat après la trêve internationale. Et quoi de mieux qu'un affrontement au sommet entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ? «L'Atlético s'attaque au Barça, alors que Diego Simeone n'a jamais gagné contre le club catalan en Liga», rapporte le quotidien. De son côté, Ronald Koeman «a demandé du respect pour Messi» en conférence de presse et a donné son point de vue sur le calendrier infernal. L'autre match intéressant concerne le Real Madrid qui se déplace sur la pelouse de Villarreal avec une cascade de forfaits. Zidane va devoir se creuser la tête. Pour le quotidien Sport, le choc entre le Barça et l'Atlético est un «super examen» pour le club catalan. L'objectif de cette rencontre pour le Barça de Koeman est de réussir un coup au Wanda Metropolitano afin de montrer qu'ils ont «une chance de se battre pour la Liga».