Mercato : Levante veut piocher en France

Si la Ligue 1 n'est pas la plus séduisante ni la plus puissante parmi les cinq grands championnats européens, elle regorge toutefois de nombreux joueurs de talents. Les écuries européennes apprécient d'ailleurs venir faire leurs courses du côté de la France, même en Ligue 2. Cela pourrait une fois de plus se démontrer cet été.

Selon les informations de Super Deporte, Levante lorgne deux attaquants de l'élite française et un autre évoluant à l'échelon inférieur. Il s'agit de Sehrou Guirassy (24 ans, Amiens, 9 réalisations et 1 passe en 23 apparitions en L1), Stephy Mavididi (22 ans, Dijon, 8 buts et 2 passes décisives en 28 matches) et Moussa Djitté (20 ans, Grenoble, 7 réalisations et 2 offrandes en L2). Reste à savoir si le club espagnol saura se montrer convaincant sur ces dossiers.