Coupe du Monde U17 : la France fait craquer le Burkina Faso

Ce vendredi, la Coupe du Monde U17 se lançait officiellement. Cette édition, qui se déroule tous les deux ans (mais avec le Covid, cela faisait 4 ans qu’elle n’avait pas eu lieu), se jouait en Indonésie et l’équipe de France débutait ce dimanche. La formation de Jean-Luc Vannuchi, finaliste du dernier Euro U17, espérait donc parfaitement lancer sa compétition face au Burkina Faso qui avait obtenu sa qualification en terminant 3e de la dernière CAN U17. Pour cette rencontre, l’ancien coach de l’AJ Auxerre alignait une équipe assez offensive et compétitive.

On retrouvait dans son traditionnel 4-3-3, l’attaquant vedette Mathis Lambourde (Rennes) qui était accompagné par Saimon Bouabre (Monaco), Yanis Issoufou (Montpellier), Ismael Bouneb (Valenciennes) ou encore Tidiam Gomis (Caen). Et dans le premier acte de cette rencontre, la France ne se créait pas grand chose. Gomis allumait la première mèche d’une belle frappe, mais c’est tout. Ce sont même les Burkinabè qui avaient la plus grosse occasion de la première période. Mais il fallait une excellente intervention de Aymen Sadi (Valenciennes) pour empêcher l’attaquant adverse de filer au but.

Mathis Lambourde encore buteur, le Burkina Faso craque

Au retour des vestiaires, la France montrait un bien meilleur visage, surtout dans l’intensité et l’implication. Le coach Jean-Luc Vannuchi décidait d’ailleurs de faire un changement dès le retour des vestiaires avec l’entrée de Mathis Amougou (Saint-Etienne) à la place de Nolan Ferro (Strasbourg). Un changement qui portait rapidement ses fruits puisque Mathis Lambourde, toujours lui, ouvrait le score après une belle action (49e). L’attaquant rennais marquait son 10e but en 16 matches avec les U17.

Après ce but, la rencontre se débridait complètement et les deux équipes laissaient des espaces. Les Bleuets étaient coupables de plusieurs pertes de balle qui ne profitaient heureusement pas à des attaquants burkinabés très maladroits. Finalement, la France finissait par faire le break sur un penalty assez incompréhensible. C’est l’attaquant Joan Tincres (Monaco) qui venait de remplacer Lambourde, sorti sur blessure, qui transformait ce penalty (2-0, 81e). En fin de rencontre, Gomis transformait un nouveau penalty (3-0, 87e). L’équipe de France débute donc parfaitement sa compétition. Les Bleuets prennent la tête du groupe E en attendant le match entre les USA et la Corée du Sud.