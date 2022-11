Ligue Europa : accroché contre Larnaca, Rennes jouera les barrages, Arsenal conclut par un succès

Après l'exploit nantais et la qualification de l'AS Monaco pour les 16es de finale, la sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa se poursuivait, ce jeudi, avec huit rencontres programmées à 21 heures. Dernier représentant tricolore, le Stade Rennais accueillait l'AEK Larnaca avec la ferme ambition de décrocher la première place du groupe B, synonyme de qualification directe. Pour cette affiche cruciale, Bruno Genesio optait ainsi pour un 4-3-3 où Kalimuendo et Terrier accompagnaient Abline sur le front de l'attaque. Côté chypriote, José Luis Oltra, le tacticien espagnol, alignait de son côté un 4-2-3-1 avec Olatunji, seul en pointe.

Contraint de s'imposer largement pour espérer doubler Fenerbahce au classement, le club breton se ruait à l'offensive en début de rencontre. Des intentions récompensées puisque le jeune Abline profitait d'une récupération haute de Bourigeaud pour s'échapper et ouvrir le score (1-0, 17e). Sur leur lancée, les Rennais pensaient même faire le break quelques instants plus tard mais Majer voyait son but refusé pour un hors-jeu au départ de l'action (22e). Globalement dominateurs mais parfois imprécis techniquement, les Rouge et Noir continuaient d'imposer leur rythme mais ni Abline (29e, 32e) ni Assignon (40e) ne parvenaient à doubler la mise.

Le Stade Rennais déçoit et jouera les barrages...

Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Légèrement endormis, les hommes de Bruno Genesio laissaient le cuir aux visiteurs et Gyurcso, d'une frappe à l'angle gauche de la surface, se montrait dangereux (63e). Malgré un léger réveil et une tête du nouvel entrant, Doué (67e), Rennes ne se montrait pas assez tranchant. Et ce qui devait arriver arriva. Tout juste entré en jeu, Lopes, opportuniste, égalisait pour les Chypriotes (1-1, 76e). Dans l'autre match de cette poule, les Turcs de Fenerbahçe se sont, quant à eux, facilement imposés sur la pelouse du Dynamo Kiev (2-0) et conservent ainsi la première place. Avec ce résultat, la bande à Jorge Jesus file directement en 8es de finale. De son côté, le Stade Rennais devra passer par les barrages pour accéder au tableau final de cette Ligue Europa.

Dans les autres rencontres de cette soirée, Arsenal et le PSV Eindhoven, d'ores et déjà qualifiés dans le groupe A, se sont respectivement imposés contre Zürich (1-0) et Bodø / Glimt (2-1). Dans le groupe C, l'AS Roma, portée par le doublé de Pellegrini sur penalty, a validé son billet pour les barrages de cette Ligue Europa grâce à son succès arraché contre Ludogorets (2-1). Dans le même temps, le Betis a, de son côté, conforté sa première place en venant à bout de l'HJK Helsinki (2-0). Enfin dans la poule D, l'Union Berlin s'est imposé d'une courte tête contre l'Union Saint-Gilloise (1-0). Une précieuse victoire qui permet aux hommes d'Urs Fischer de conserver la deuxième place, synonyme de barrages, aux dépens de Braga, tombeur du Malmö FF (2-1).

Tous les résultats de 21 heures

Groupe A

Arsenal 1-0 Zürich : Tierney (17e)

Bodø / Glimt 1-2 PSV Eindhoven : Zugelj (90+3e) / Sampsted (35e, csc) et Bakayoko (52e)

Groupe B

Rennes 1-1 AEK Larnaca : Abline (17e) / Lopes (76e)

Dynamo Kiev 0-2 Fenerbahce : Güler (23e) et Arao (45+2e)

Groupe C

Rome 3-1 Ludogorets : Pellegrini (56e, sp, 65e, sp) et Zaniolo (85e) / Lima Morais (41e)

Real Betis 3-0 HJK Helsinki : Ruibal (20e, 40e) et Fekir (90+3e)

Groupe D