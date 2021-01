PSG : déjà un coup dur pour Pochettino dans le dossier Dele Alli

La suite après cette publicité

L'officialisation de Mauricio Pochettino vient de tomber. Après un peu plus d'un an sans banc de touche, il a signé un contrat d'un an et demi (en plus d'une option d'une saison) avec le club de la capitale et s'est déjà attaqué à quelques dossiers. Alors qu'il sera présent ce dimanche pour la reprise de l'entraînement, le nouveau coach parisien a surtout fait des demandes concernant le mercato. L'ancien défenseur a quelques demandes précises pour mener à bien sa nouvelle mission.

Il voudrait avoir avec lui deux de ses anciens protégés à Tottenham. En perdition depuis son arrivée il y a un an à l'Inter, Christian Eriksen est déjà sur le départ. L'idée d'un prêt a fait son chemin, sachant que le Danois touche un salaire astronomique (7 M€ nets à l'année sans les bonus). Il y a aussi ce vieux serpent de mer d'un échange avec Leandro Paredes. Antonio Conte verrait d'un bon œil la venue d'un roublard comme le milieu de terrain parisien.

Tottenham ne veut plus se séparer de Dele Alli

L'autre désir de Mauricio Pochettino se nomme Dele Alli. L'Anglais n'est plus dans les plans de José Mourinho. On peut même dire que depuis le début de saison, le Portugais l'a mis au placard puisqu'il n'a disputé que 75 minutes de jeu en Premier League (1 titularisation pour 3 entrées en jeu). Pire encore, il l'a, sans le nommer, critiqué ouvertement devant la presse après sa mauvaise prestation en Carabao Cup le 23 décembre dernier. «Je suis énervé. Un joueur dans sa position doit donner du liant et créer des occasions, pas créer des problèmes pour sa propre équipe.»

Dans un premier temps, Tottenham s'est résolu à voir partir le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Le PSG est entré en contact avec l'entourage du joueur, qui souhaite se relancer ailleurs mais un nouvel obstacle vient de se dresser. D'après le Daily Mail, les Spurs ne feront pas de cadeau à Mourinho et ne veulent plus voir partir le milieu de terrain de 24 ans, même pour un prêt de six mois. Toujours dans la course au titre, malgré les 3 derniers mauvais résultats, ils estiment avoir besoin de l'international anglais pour tenter d'aller chercher cette première couronne qui leur échappe depuis 1961. Un premier revers pour Pochettino.