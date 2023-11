PSV-Lens : les regrets d’Adrien Thomasson après la défaite à Eindhoven

Quelle soirée compliquée pour les Sang-et-Or à Eindhoven. Le Racing Club de Lens s’est incliné ce mercredi soir sur la plus petite des marges chez le PSV (1-0) grâce à une énième tête de Luuk de Jong en première période. Les hommes de Franck Haise n’étaient pas loin d’égaliser en fin de match avec l’occasion de Morgan Guilavogui, expulsé après deux jaunes en fin de match. Interrogé au micro de RMC Sport, le milieu offensif lensois Adrien Thomasson, crédité d’un 4,5 par notre rédaction, n’a pas caché sa déception après ce premier revers en Ligue des champions. «C’était un combat, un match très intense des deux côtés. On a subi leur pression par moments mais je pense qu’on a bien répondu par séquences dans ce match. On a bien commencé et fini le match. Malgré tout, il y a de la déception parce qu’on repart avec 0 point et on savait que c’était un match important pour l’avenir.»

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSV 5 4 -3 1 2 1 4 7 3 Lens 5 4 0 1 2 1 4 4

«Après, ça se joue sur des détails dans ce genre de compétition, poursuit l’ancien Strasbourgeois de 29 ans après le coup de sifflet final. Malheureusement, à l’image de la dernière occasion sur le poteau, les petits détails n’étaient pas en notre faveur ce soir. On a eu du mal à se créer des occasions, on a manqué de justesse technique, il manquait toujours la bonne passe, le bon contrôle. C’est dommage, il y avait un coup à faire ce soir. (…) La qualification encore possible ? La tâche s’annonce difficile, on n’était pas les favoris du groupe au début de la compétition. Le prochain déplacement à Arsenal va être très compliqué, on sait qu’on est capable de faire un résultat là-bas. A nous de bien négocier les deux derniers matchs. On y croit. On était invaincu sur les trois premiers matchs, on sait qu’on peut poser des problèmes à nos adversaires»