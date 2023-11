LdC : Lens s’incline sur le terrain du PSV

Après la nouvelle déconvenue du Paris Saint-Germain sur la scène européenne hier à Milan (1-2), le football français espérait reprendre des couleurs avec le RC Lens. Toujours invaincu en Ligue des Champions, malgré un groupe relevé (Arsenal, Séville, PSV), le club nordiste avait une très belle carte à jouer ce soir, alors qu’il était promis à l’enfer en début de compétition. Deuxième du classement du groupe B, à un point des Gunners, l’équipe de Franck Haise pouvait quasiment valider son billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire en terres hollandaises. Une mission pour laquelle le coach artésien a aligné son onze type. Malgré la pression de l’enjeu, Lens a bien débuté la rencontre. Entreprenants, les hommes de Franck Haise se sont rapidement portés vers l’avant, avec de premières alertes signées Elye Wahi (4e) et Deiver Machado (11e). Mais ce PSV-là a vite réagi. Obligé d’obtenir un bon résultat pour espérer rester dans la course, le club de Peter Bosz s’est montré très efficace juste après l’occasion lensoise. Pas attaqué sur le côté droit, Johan Bakayoko a eu tout le temps pour envoyer une offrande du gauche à la tour de contrôle Luuk De Jong. Lâché au marquage par Kevin Danso, le Batave ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (1-0, 12e). Le début du temps fort pour le PSV. Hyper actifs, les partenaires de l’ancien du Barça ont étouffé les Nordistes par leur pressing tout terrain, avec une mention spéciale pour le trio du milieu du terrain, Schouten-Thil-Veerman. Dans ce décor de combat de tous les instants sous une pluie battante, les Sang-et-Or n’ont pas abdiqué pour autant, mais ils ont perdu trop de ballons (une vingtaine lors des 45 premières minutes) et se sont montrés incapables d’être efficaces les rares fois où les joueurs du PSV les ont laissés s’approcher de la cage de Walter Benitez. Le seul point positif de cette première période, c’est que le RCL n’avait qu’un petit but de retard.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSV 5 4 -3 1 2 1 4 7 3 Lens 5 4 0 1 2 1 4 4

Au retour des vestiaires, le calvaire s’est poursuivi. Lens n’arrivait pas à dépasser la ligne médiane et accumulait les fautes. Avant même l’heure de jeu, six Lensois, dont toute la défense, avaient écopé d’un carton jaune. Harcelés dans tous les secteurs de jeu, les partenaires d’Angelo Fulgini ont bien failli couler définitivement, mais Brice Samba veillait au grain (60e, 86e). Les Artésiens ont quand même quelques occasions pour sauver les meubles. Mais à chaque fois, un hic les contrariait comme une glissade de Machado alors qu’il était seul au second poteau sur un centre de Frankowski (60e) ou le bout des gants de Benitez sur un coup franc de Fulgini (68e). Dans ce match où les deux équipes n’ont pas économisé leurs efforts, le suspens était à son comble, Lens restant tout à fait capable de ramener un résultat malgré la domination hollandaise. Malheureusement pour le RCL, le PSV a tenu bon et Morgan Guilavogui a été malchanceux en trouvant le poteau en toute fin de match (88e). Le numéro 27 finira d’ailleurs expulsé après un deuxième jaune dans le temps additionnel. Un succès aux forceps, mais ô combien vital pour les Bataves. Au classement, les hommes de Bosz passent deuxièmes, tandis que Lens descend au troisième rang. Une victoire symbolique aussi pour le PSV puisque cela faisait huit ans qu’il ne s’était pas imposé en C1.

Revivez le film du match