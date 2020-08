FC Barcelone : Ronald Koeman sait déjà comment relancer les déceptions Griezmann et de Jong

C'est une montagne de travail qui attend Ronald Koeman au FC Barcelone. Intronisé officiellement il y a deux jours avec sa présentation à la presse, l'entraîneur néerlandais âgé de 57 ans a la lourde tâche de redresser un Barça en totale déliquescence. Plusieurs dossiers sont sur la table. Le prioritaire ? Convaincre Lionel Messi de rester au club, ce qu'il s'est employé à faire dès son premier jour de travail, hier, comme nous vous l'avons relaté.

Il devra ensuite couper dans l'effectif vieillissant et valider les départs de ceux qu'ils considèrent comme n'ayant plus assez faim de victoires à ses yeux, l'un de ses leitmotiv. Enfin, il devra réveiller les dernières recrues estivales décevantes, à commencer par le Français Antoine Griezmann, devenu l'ombre de lui-même. Griezmann, justement, a été l'un des sujets abordés par le Néerlandais dans une interview accordée à la chaîne NOS. « Avec tout le respect que je vous dois, Griezmann n'est pas un ailier. Il doit jouer là où il a joué toute sa vie, avec toutes ses qualités », a lancé Koeman. « C'est pourquoi je pense que c'est le plus important pour un entraîneur : connaître ses joueurs et pouvoir en tirer le meilleur parti, et cela commence par les mettre à leur place. »

Koeman va aussi replacer de Jong

Comme tous les observateurs et supporters, Koeman n'a pas compris le positionnement côté gauche du Français durant une bonne partie de la saison. Cela serait oublier que le Français a eu plusieurs fois sa chance dans l'axe, en unique attaquant ou aux côtés de Luis Suarez avec Messi en soutien. Koeman semble donc désireux de le replacer au cœur du jeu mais entre ces belles intentions et la réalité du terrain, il y a parfois un monde. Il faudrait d'abord voir ce qu'il se passe au sujet de l'avenir de Messi et de Suarez notamment. La question du positionnement se pose aussi pour Frenkie de Jong, autre recrue estivale qui n'a pas donné la pleine mesure de son potentiel. Principalement utilisé en relayeur et pas en sentinelle pour laisser place à Sergio Busquets, l'ancien milieu de l'Ajax devrait être replacé par Koeman à son poste préférentiel.

« Mon idée est que Frenkie joue comme à l'Ajax et en équipe nationale néerlandaise. Un jour, je suis allé à Barcelone pour regarder un match du Barça et je l'ai vu dans une position où je pensais : "je ne le mettrais jamais là". Quand vous investissez dans un joueur, cela a coûté tellement d'argent qu'il faut le faire jouer à sa place, où il a l'efficacité attendue de lui. Je pense que Frenkie a déjà montré à l'Ajax et en équipe nationale quelle est sa position », a assuré Koeman. Là encore, l'intention est louable, mais il faudra voir si Koeman assume son opinion. Busquets sera-t-il toujours au Barça à la fin du mercato ? Et n'oublions pas qu'un certain Miralem Pjanic, devenu sentinelle à la Juventus, a rejoint le club catalan...