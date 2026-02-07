N2 : Bordeaux s’impose face aux Voltigeurs de Châteaubriant et met la pression sur le leader

Suite du championnat de National 2 ce samedi avec une course à la montée passionnante entre les Girondins de Bordeaux et la Roche-sur-Yon. Les deux équipes doivent enchaîner les victoires pour récupérer la première place. Et alors que la Roche-sur-Yon a assuré avec une large victoire (4-2), Bordeaux a aussi fait le job face aux Voltigeurs de Châteaubriant.

La suite après cette publicité

Les hommes de Bruno Irles ont largement dominé leur rencontre en se créant de nombreuses occasions. Ils ont finalement fait la différence au retour des vestiaires grâce à deux buts sur penalty signés Etonde puis Openda. L’équipe visiteuse a inscrit un but pour réduire l’écart en toute fin de match (2-1, score final). Au classement, Bordeaux reste 2e avec trois points de retard sur La Roche-sur-Yon qui continue de ne pas trembler.