Mercato PSG : un géant d’Europe se lance à l’assaut de Gianluigi Donnarumma !

Quel avenir pour Gianluigi Donnarumma dans la capitale française ? Difficile, pour l’heure, de le dire, qui plus est au regard des récentes déclarations faites par Enzo Raiola, cousin du regretté Mino et agent du gardien parisien. «Une vision à long-terme en France ? Si on parle de contrat : non, puisqu’il expire en 2026. Nous verrons, actuellement, il y a une pause pour réfléchir à certains aspects du contrat, et on verra s’il y a de la fumée blanche dans les mois à venir. Mais aujourd’hui, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous n’avons pas de prévisions. On est en phase de stand-by. S’il est possible qu’il revienne en Italie ? Il ne faut jamais dire jamais. Rien ne peut être exclu, on verra dans les prochaines années. Mais aujourd’hui, pensons à cette saison, puis nous y réfléchirons».

La suite après cette publicité

Pour autant et malgré ce coup de froid jeté par le représentant de l’international italien (70 sélections), le natif de Castellammare di Stabia a bien l’intention de continuer sous le maillot des champions de France en titre, tout du moins pour l’heure. En effet, malgré un statut remis en question et la présence de Matvey Safonov, le numéro 1 du PSG, titulaire indiscutable depuis la défaite au Bayern, semble bien déterminé à l’idée de poursuivre son aventure en France. Une volonté partagée par le board parisien malgré quelques rendez-vous manqués (contre le Real Madrid en 2022, le Bayern Munich en 2023 ou encore le Barça et Arsenal en 2024). De quoi sceller l’avenir de Donnarumma dans la Ville Lumière ? Rien n’est moins sûr.

Donnarumma à l’Inter dès cet été ?

Rappelons, tout d’abord, que le PSG ne compte pas prolonger son joueur aux mêmes conditions alors que ce dernier perçoit actuellement des émoluments aux alentours des 10M€ par an. Un point de blocage au niveau contractuel qui pourrait d’ailleurs précipiter le départ du droitier d’1m96. Dans cette optique, Sky Italia nous apprend d’ailleurs, ce samedi, qu’un premier gros prétendant a décidé de se positionner sur le dernier rempart parisien. En effet, selon le média italien, l’Italien de 25 ans serait suivi de près par l’Inter Milan. Le club lombard pourrait se chercher un nouveau gardien cet été et aurait donc un œil sur la situation du Parisien, lui qui a été formé et s’est révélé… à l’AC Milan (2013-2021).

La suite après cette publicité

Arrivé à Paris en 2021, Donnarumma, souvent discuté pour son jeu au pied peu fiable et plusieurs sorties aériennes douteuses, a jusqu’à présent disputé 132 apparitions avec le PSG entre le championnat et les coupes, avec 45 clean sheets pour un total de 11 632 minutes jouées. Auteur de 6 clean sheets en 17 rencontres depuis le début de la saison, l’international italien pourrait donc vivre ses derniers mois dans la capitale française, alors que certaines sources italiennes avancent dans le même temps que le Parisien pourrait faire l’objet d’une offre de transfert à hauteur de 20 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat. En attendant de connaître l’issue finale de ce dossier, Gianluigi Donnarumma s’apprête lui à porter les siens vers un nouveau succès, ce dimanche, contre l’ASSE lors de la 17e journée de Ligue 1… à moins que Luis Enrique ne lui préfère Matvey Safonov.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un premier but de Dembele face à Saint-Etienne vous rapporte jusqu’à 391€ (cote à 4,35).

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - ASSE sur DAZN