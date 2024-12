Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma a tranché pour son avenir

«Une vision à long-terme en France ? Si on parle de contrat : non, puisqu’il expire en 2026. Nous verrons, actuellement, il y a une pause pour réfléchir à certains aspects du contrat, et on verra s’il y a de la fumée blanche dans les mois à venir. Mais aujourd’hui, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous n’avons pas de prévisions. On est en phase de stand-by. S’il est possible qu’il revienne en Italie ? Il ne faut jamais dire jamais. Rien ne peut être exclu, on verra dans les prochaines années. Mais aujourd’hui, pensons à cette saison, puis nous y réfléchirons». Voici ce que déclarait dernièrement Enzo Raiola, cousin du regretté Mino, au sujet de l’avenir de Gianluigi Donnarumma dans la capitale française.

Interrogé par la radio italienne Radio Sportiva, le représentant de l’international transalpin (70 sélections) avait ainsi jeté un énorme coup de froid sur le futur de son protégé sous la tunique parisienne. Oui mais voilà, si les discussions autour d’une éventuelle prolongation sont, aujourd’hui, en stand-by, le droitier d’1m96 - victime d’une violente semelle de Wilfried Singo mercredi à Monaco (4-2) et d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Lens ce dimanche dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France - aurait d’ores et déjà fait son choix pour la suite de sa carrière.

Le nouveau contrat, un point de blocage

Ainsi, dans son édition du jour, L’Equipe affirme que le natif de Castellammare di Stabia a bien l’intention de continuer sous le maillot des champions de France en titre, tout du moins pour l’heure. Le quotidien précise, à ce titre, que le joueur se sent bien à Paris et qu’il reste un élément incontournable du vestiaire francilien. Dès lors, malgré un statut remis en question et la présence de Matvey Safonov, le numéro 1 du PSG, titulaire indiscutable depuis la défaite au Bayern, semble bien déterminé à l’idée de poursuivre son aventure en France. Une volonté partagée par le board parisien malgré quelques rendez-vous manqués (contre le Real Madrid en 2022, le Bayern Munich en 2023 ou encore le Barça et Arsenal en 2024).

Toutefois, L’Equipe ajoute également que le PSG ne compte pas prolonger son joueur aux mêmes conditions alors que le contrat de l’ancien Milanais, signé en 2021, est un des derniers de «l’ancienne génération». Un point qui expliquerait, aujourd’hui, les difficultés des différentes parties à trouver un terrain d’entente. Pour rappel, depuis 2022, Luis Campos impose dans le contrat signé - qu’il s’agisse d’une recrue ou d’une prolongation - une part de salaire variable en fonction du nombre de matches disputés, qui peut représenter jusqu’à un tiers des revenus. Une formule qui est aujourd’hui proposée à Donnarumma et qui l’éloignerait donc de ses avantages actuels, à savoir des émoluments de 10M€ par an, légèrement revus à la hausse chaque intersaison. Si le Transalpin a donc fait son choix, il va désormais falloir s’entendre avec la direction du PSG…