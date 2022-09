Premier League : Everton tient tête à Liverpool dans le derby de la Mersey !

En ouverture de la sixième journée de Premier League, Liverpool se déplaçait sur la pelouse d'Everton, ce samedi à 13h30, dans un derby de la Mersey très attendu. Au Goodison Park, les hommes de Jürgen Klopp, auteurs d'un début de saison délicat, se devaient d'enchaîner un troisième succès consécutif en championnat pour ne pas voir la concurrence s'éloigner en tête. Dix-septièmes au coup d'envoi, les Toffees espéraient, quant à eux, décrocher une première victoire après deux défaites et trois nuls. Pour ce faire, Frank Lampard, privé de Calvert-Lewin, Doucouré, Godfrey, Holgate, Mina et Townsend (tous blessés), optait pour un 4-5-1 et comptait sur sa nouvelle recrue, Neal Maupay, titulaire en pointe. En face, Liverpool se présentait en 4-3-3 avec son impressionnant trio offensif : Salah-Nunez-Diaz.

Déterminé à enchaîner après deux probantes victoires face à Bournemouth (9-0) puis Newcastle (2-1), Liverpool prenait rapidement le contrôle du jeu mais butait sur un bloc des Toffees parfaitement en place. Après une entame sous pression, Everton s'enhardissait et c'est Maupay, bien servi par Gray, qui procurait le premier frisson dans ce derby avec une frappe légèrement trop croisée (8e). Quelques minutes plus tard, Gordon, seul aux 18 mètres, s'essayait lui aussi mais voyait sa tentative captée par Alisson (23e). Gêné par l'intensité des locaux, les coéquipiers de Tsimikas ne parvenaient pas à se montrer dangereux (un seul tir cadré au cours du premier acte). Pire encore, les Reds étaient tout proches de céder face à la pression des Blues.

Un derby intense, animé mais sans vainqueur !

Sur un frappe de Maupay, contrée par Van Dijk, Davies surgissait mais voyait son extérieur du droit terminer sa course sur le poteau d'Alisson (32e). Des montants omniprésents en fin de première période puisque Liverpool allait également les trouver quelques minutes plus tard. Servi dans la surface, Nunez contrôlait de la poitrine et enchaînait d'une magnifique frappe du droit mais Pickford déviait le ballon sur la transversale. Dans la foulée, le dernier rempart des Toffees remerciait encore ses poteaux sur une frappe enroulée de Diaz (43e). Malgré cette fin de première période mouvementée, Liverpool et Everton se neutralisaient à la pause. Au retour des vestiaires, Firmino faisait son apparition et les Reds accéléraient. Tsimikas, très actif dans cette rencontre, se montrait dangereux mais son centre-tir passait devant le but de Pickford (49e).

Après une légère baisse de rythme dans ce derby, Gueye, arrivé en provenance du PSG, entrait en scène et le derby s'enflammait. Peu après l'heure de jeu, Pickford dégoutait les Reds en s'interposant, coup sur coup, face à Firmino puis Fabinho (64e). Dans la foulée, c'est Alisson qui se montrait décisif sur une tentative de Maupay, tout proche de libérer les siens (65e). De plus en plus pressant sur le but d'Alisson, Everton ouvrait alors le score par l'intermédiaire de Coady, bien placé à la réception d'un centre de Gray mais l'arbitre, après visionnage des images, annulait le but pour une position de hors-jeu (69e). En fin de rencontre, les deux formations ne parvenaient, finalement, pas à se départager et le score ne bougeait plus malgré trois dernières tentatives de McNeil (84e), Firmino (87e) et Salah qui trouvait le poteau (90+3e). Avec ce score nul et vierge (0-0), Everton ne décolle pas et pointe provisoirement à la quatorzième place. De son côté, Liverpool, cinquième, gagne une petite place mais pourrait perdre très gros à l'issue de cette sixième journée.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI des Toffees

