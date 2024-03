Un ancien Ballon d’Or a hâte de voir Kylian Mbappé au Real Madrid

Depuis des mois, le monde du football ne parle que de ça. Comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison pour rejoindre librement le Real Madrid. Dès lors, tout le monde ne parle que de ça. Pire encore, les dernières tensions entre l’attaquant de 25 ans et Luis Enrique ont remis de l’huile sur le feu. Remplaçant contre Nantes puis remplacé contre Rennes il y a dix jours, le capitaine de l’équipe de France a été sorti à la pause contre Monaco vendredi dernier (0-0). Pour ne rien arranger, le Bondynois s’est illustré dans la Principauté en allant observer la seconde période en tribunes. En attendant, plusieurs personnes semblent déjà impatientes à l’idée de le voir rejoindre la Maison Blanche la saison prochaine.

Ruud Gullit, Ballon d’Or en 1987, fait partie de ce genre de personnes comme il l’a confié dans un entretien accordé à AS : «le Real Madrid est le plus grand club du monde. Si Madrid vous appelle, vous dites oui la plupart du temps, vous ne dites pas non, a commenté l’ancien milieu offensif néerlandais, aujourd’hui âgé de 61 ans. Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c’est pour ça qu’ils ont choisi Cristiano et d’autres joueurs de ce calibre. Et je comprends que Mbappé pense qu’il peut gagner avec le Real Madrid. Il a déjà beaucoup gagné avec le PSG, mais il veut la Ligue des Champions et il pense peut-être que ça n’arrivera pas au PSG. Moi, je pense toujours qu’il peut y arriver. Paris est une bonne équipe, mais il est là depuis longtemps et il voudra changer. Les Galactiques n’ont pas gagné grand-chose. C’est aussi ce qui est arrivé au PSG. Ils avaient les trois meilleurs en attaque (Neymar, Messi, Mbappé, NDLR), mais il ne peut y avoir qu’un seul capitaine sur un bateau. Un seul. Quand Mbappé arrivera, ce sera le patron. Il sera le plus haut dans la hiérarchie. N’oublions pas qu’il a déjà gagné une Coupe du monde, aussi jeune soit-il. Et dans une autre finale de Coupe du monde, il a aussi marqué trois buts (face à l’Argentine en 2022)…»

