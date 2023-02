Galatasaray : le beau geste de Nicolò Zaniolo à son arrivée en Turquie

Après n’avoir pas pu quitter l’AS Rome lors de la dernière fenêtre des transferts, le milieu offensif italien Nicolò Zaniolo a enfin pu trouver une porte de sortie ce mercredi, du côté de Galatasaray, où il arrive contre un chèque estimé à 20 millions d’euros, avec une clause libératoire de 35 M€. Une officialisation annoncée quelques heures après les tremblements de terre ayant frappé l’est de la Turquie et la Syrie.

Arrivé en ce milieu de semaine de l’autre côté du Bosphore, l’international de la Squadra Azzurra (11 sélections, 2 buts) a rapidement apporté son soutien, d’abord avec des paroles, dans une vidéo publiée par les réseaux sociaux des Lions : «je suis désolé pour Muhammed (supporter décédé à l’âge de 17 ans, 17 étant le numéro que portera Zaniolo pour lui rendre hommage, ndlr) et pour le peuple turc. J’ai fait un don pour aider. Apportons notre contribution, tous ensemble, pour un avenir meilleur et plus fort.» Mais également par des actes, puisque le joueur de 23 ans a fait un don pour les rescapés de ces catastrophes naturelles, avant de participer à une distribution de produits de première nécessité. Chapeau.

