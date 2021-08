Real Madrid : Takefusa Kubo de retour en prêt à Majorque

Le RCD Majorque et le Real Madrid ont officialisé le prêt de l'international japonais Takefusa Kubo aux îles Baléares. Le milieu offensif de 20 ans fait donc son retour au club qui lui avait fait découvrir la Liga durant la saison 2019/2020, avant de terminer à la 19ème place, synonyme de relégation. La Real Sociedad était également intéressée par le jeune espoir de la Maison Blanche, mais il a finalement choisi le club promu.

Durant son prêt à Majorque il y a deux ans, Takefusa Kubo s'était révélé comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, en inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. S'en sont suivis deux prêts payants (1,25 million chacun) non concluants à Villarreal et Getafe la saison passée. Le Japonais souhaitait rester à Madrid mais son statut d'extracommunautaire n'arrangeait pas la direction pour l'inscription de l'effectif en Liga.