Ligue 1 : l'OGC Nice écœure l'AS Saint-Etienne

Ambiance morose ce mercredi lors de ce match en retard de la 36e journée de Ligue 1. Quatre jours après sa défaite en finale de la Coupe de France, l'OGC Nice retrouvait son public à l'occasion de la réception de Saint-Etienne. L'échec du Stade de France était encore présent dans toutes les têtes à l'heure du coup d'envoi mais Christophe Galtier devait oublier ses griefs recensés contre sa direction pour remobiliser ses joueurs et ne pas rester sur le bord de la route à la fin de la saison. Dans ce 4-4-2, il titularisait Daniliuc au poste de latéral droit, Brahimi en complément dans le même couloir, ou encore le duo Delort-Gouiri devant.

Même très mal en point, Saint-Etienne semblait en capacité d'enfoncer le Gym, d'autant qu'une victoire à l'Allianz Riviera aboutissait à deux conséquences : condamner Bordeaux et revenir à hauteur de Lorient, dernier non relégable. Dupraz jouait son va-tout en lançant son 3-4-3 autour du trio offensif Boudebouz-Nordin-Bouanga. Un choix judicieux car dans ces premières minutes, à part Delort investi (5e, 6e), les Aiglons n'avaient clairement pas l'esprit à cette rencontre qui devait les maintenir dans la course à l'Europe. C'est Denis Bouanga qui en profitait. Après un premier échec (3e), il ouvrait le score de la tête (0-1, 11e).

Bordeaux en Ligue 2 pendant une mi-temps

Cueilli à froid, le Gym ne paniquait pas, mais ne réagissait pas non plus. Il y a bien eu cette égalisation de Delort refusée pour hors-jeu (41e) mais c'est à peu près tout. Une faiblesse offensive mais également défensive puisque juste avant la pause, Bouanga réalisait un numéro sur 40 mètres avant de décaler Boudebouz qui déposait un centre parfait pour la reprise victorieuse de Youssouf (0-2, 45e+5). La pause arrivait un poil tard pour des Niçois menés d'un break dans une certaine indifférence. C'était tout de même l'occasion de brancher (tout court) les cerveaux et d'en appeler à la fierté des joueurs.

Galtier a dû faire trembler les murs car ses troupes revenaient avec des intentions invisibles pendant 45 minutes. Ils montraient bien plus de détermination et d'allant offensif. La réussite était en plus de leur côté sur cette réduction de l'écart signée Bard d'un curieux centre-tir (1-2, 53e). Par irréprochable sur le coup, Bernardoni ne stoppait pas non ce coup-franc, certes très puissant complètement au centre du but, d'Andy Delort (2-2, 60e). Plus rien n'arrêtait la furia niçoise. Lemina frappait au-dessus sur ce débordement de Kluivert mais le Néerlandais était décisif sur l'action suivante en servant idéalement Delort, tous les deux partis dans le dos de la défense (3-2, 63e).

Saint-Etienne a perdu ses moyens

Renversé en moins de dix minutes, le club du Forez passait du rêve et de l'espoir, au cauchemar. Les Verts se liquéfiaient complètement, incapables de réagir malgré les changements opérés par Pascal Dupraz. À l'inverse, à peine entré en jeu, Boudaoui, auteur de la main malheureuse face à Nantes, offrait un avantage plus large aux siens d'un tir détourné qui lobait Bernardoni (4-2, 80e). Saint-Etienne a pourtant eu de grosses situations dans les dernières minutes mais Thioub a frappé au-dessus (82e), Benitez s'est imposé face à Aouchiche (87e) et Hamouma (88e), tandis que Crivelli se manquait (90e+2). Après un tel scénario, la Ligue 2 se profile plus que jamais pour les Verts, tandis que Nice reprend la 4e place.