Vidéo : les adieux déchirants de Karim Benzema au Real Madrid

La suite après cette publicité

Une carrière hors norme avec le Real Madrid ! Ce mardi, Karim Benzema (35 ans) a fait ses adieux à la Casa Blanca après 14 ans de bons et loyaux services. C’était attendu depuis plusieurs jours, l’ancien international français (97 sélections, 37 buts) a annoncé son départ officiellement. Alors qu’il avait la possibilité de prolonger son contrat d’une saison avec les Merengues, KB9 a cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite qui lui a offert un pont d’or. Lors d’un hommage en son honneur, Benzema s’est confié sur son choix avec beaucoup d’émotions… Le Français part libre et tient à remercier tout le club et Florentino Pérez qui lui a permis de réaliser son rêve.

À lire

Le Real Madrid a choisi son nouveau n°7