Premier League : Everton hypothèque les chances de C1 de West Ham

Pour le compte de la 35e journée de Premier League, battu par Everton (0-1) au stade Olympique de Londres, West Ham a raté l'occasion de recoller à deux points de Leicester City et donc de la Ligue des champions. Le duel entre Issa Diop et Lucas Digne, titulaires au coup d'envoi, a tourné à l'avantage du Toffee. C'est le serial buteur de la troupe de Carlo Ancelotti, Dominic Calvert-Lewin, qui a inscrit le seul but du match.

Idéalement servi dans la surface par Ben Godfrey, l'international anglais a résisté à Craig Dawson et parfaitement croisé son tir du droit devant Lukasz Fabianski (0-1, 24e). Son 16e but de la saison. Cinquièmes, les Hammers restent à cinq longueurs du dernier ticket pour la C1. Les Toffees, qui comptent un match en retard, restent dans la course à l'Europe, en compagnie de Liverpool, Tottenham et de leur victime du jour.

