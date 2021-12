Juventus : Gianluigi Buffon tacle Cristiano Ronaldo

Malgré une première place obtenue dans son groupe en Ligue des Champions, la Juventus a vécu une première partie de saison compliquée en championnat. 5e à 12 points de l’Inter Milan, premier du classement, les Bianconeri peuvent probablement déjà dire adieu au titre en Serie A. À l’image de Leonardo Bonucci quelques mois plus tôt, Gianluigi Buffon a rejeté la faute sur un certain Cristiano Ronaldo. Pour lui, la Juve a perdu «cet ADN d’équipe» à cause du Portugais.

«La Juventus avait la possibilité de gagner la Ligue des champions la première année où il est arrivé, qui était l'année où j'étais à Paris. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Quand je suis revenu, j'ai travaillé avec Cristiano pendant deux ans et nous avons bien travaillé ensemble, mais je pense que la Juventus a perdu cet ADN d'équipe. Lorsque nous avons atteint la finale de la Ligue des champions en 2017, c'est parce que nous étions une équipe expérimentée et que nous avons travaillé en unité. Il y avait cette compétition au sein du groupe pour les places dans le XI. On a perdu ça avec Ronaldo», a-t-il déclaré, rapporte Mundo Deportivo.