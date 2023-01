Arsenal - Newcastle : les compositions officielles

Choc au sommet à l’Emirates Stadium ce mardi soir ! Arsenal, leader de Premier League, reçoit Newcastle, 3e, à 20h45. Les Gunners, 7 points devant leur dauphin Manchester City, démarrent une série cruciale en championnat qui les verra affronter Newcastle, Tottenham, Manchester United et Manchester City en 6 journées. Ambitieux, tournés vers un titre qui les fuit depuis 2004, Arteta et ses hommes sont à un moment charnière de leur saison ! Ils auront fort à faire face aux Magpies, meilleure défense de Premier League (11 buts encaissés) et invaincus depuis le mois d’août, toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche de gala, Arteta aligne son XI habituel, avec Nketiah en lieu et place de Gabriel Jesus, blessé, en pointe. Côté Newcatsle, Howe effectue un seul changement après le nul vierge concédé face à Leeds. Wilson est titulaire en pointe, et Wood sur le banc.

À lire

Gabriel proche de lancer Arsenal contre Newcastle !

Suivez cette rencontre en direct commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

Arsenal : Ramsdale (g.) - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard (cap.), Partey, Xhaka - Saka, Nketiah, Martinelli

Newcastle : Pope (g.) - Trippier (cap.), Schar, Botman, Burn - Longstaff, Guimaraes, Willock - Almiron, Wilson, Joelinton