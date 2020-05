Mercato : L'OL veut boucler le gros coup Mamadou Sakho

L'Olympique Lyonnais est en ébullition depuis plusieurs semaines. Entre un Jean-Michel Aulas ultra-offensif dans sa croisade pour une reprise de la Ligue 1, et la nomination de Bruno Cheyrou au poste de responsable de la cellule recrutement, l'OL occupe clairement l'espace médiatique ces derniers jours. En parallèle, le directeur sportif Juninho et ses collaborateurs ont défini les contours du prochain mercato estival. La priorité est donnée au poste de défenseur central, les performances décevantes de Joachim Andersen ont en effet achevé de convaincre les décideurs lyonnais d'enrôler un nouveau joueur à ce poste clé.

Récemment, les noms de Samuel Gigot (Spartak Moscou) ou encore Marash Kumbulla (Hellas Verone) ont filtré. Mais en fait, le club rhodanien viserait beaucoup plus grand pour renforcer sa charnière centrale. Selon les informations de l'Equipe, les pensionnaires du Groupama Stadium plancheraient en toute discrétion sur le dossier Mamadou Sakho (30 ans) ! Une piste qui a pris de l'épaisseur ces derniers jours au sein du club lyonnais.

L'OL rêve d'attirer Mamadou Sakho

Fervent admirateur du joueur de Crystal Palace, Rudi Garcia aurait érigé en priorité la venue de l'ancien Parisien cet été. Mais voilà, un tel dossier contient multiples écueils financiers à surmonter. Pas de quoi freiner les ardeurs des dirigeants lyonnais qui lancent les hostilités mi-mai. L'objectif demeure limpide, apporter de la concurrence en charnière centrale mais aussi du coffre et un certain charisme. Mamadou Sakho remplit toutes ces cases, et sa force de caractère lui a déjà permis de renverser des montagnes jadis. Et ça, Rudi Garcia ne l'occulte pas et ne peut rester insensible à un profil qui manque cruellement dans son effectif.

A un an de la fin de son contrat à Crystal Palace, l'international français reviendrait en France par la grande porte. Le club anglais ne devrait pas se montrer extrêmement gourmand dans cette affaire, lui qui n'avait pas hésité à débourser 28 millions d'euros pour attirer le titi parisien dans ses filets. Reste un élément à négocier au mieux dans ce dossier : le salaire du joueur. Car l'ancien capitaine du PSG possède l'un des plus gros salaires de Crystal Palace, et l'Olympique Lyonnais devra s'aligner sur les prétentions salariales de l'intéressé. Pour Sakho, le challenge lyonnais peut s'avérer séduisant sur le papier. Blessé depuis janvier dernier, le défenseur central retrouverait la Ligue 1 à un an de l'Euro avec l'équipe de France. Même si l'OL ne disputera peut-être pas l'Europe la saison prochaine, s'imposer dans le Rhône pourrait lui permettre de postuler à un retour chez les Bleus. Mamadou Sakho portera-t-il les couleurs d'un autre club que le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? L'Olympique Lyonnais y croit fermement...