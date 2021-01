Leicester - Chelsea : les compositions officielles

La 18e journée de Premier League offre un duel séduisant entre Leicester et Chelsea. A domicile, les Foxes s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Kasper Schmeichel dans les buts derrière Timothy Castagne, Johnny Evans, Wesley Fofana et James Justin. Wilfred Ndidi et Youri Tielemans composent le double pivot. Seul en pointe, Jamie Vardy est soutenu par Marc Albrighton, James Maddison et Harvey Barnes.

De son côté, Chelsea opte pour un 4-3-3 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Le portier sénégalais peut compter sur Reece James, Antonio Rüdiger, Thiago Silva et Ben Chilwell en défense. Positionné en sentinelle, Mateo Kovacic est accompagné par Kai Havertz et Mason Mount. La ligne offensive est constituée de Christian Pulisic, Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi.

Les compositions :

Leicester : Schmeichel - Castagne, Fofana, Evans, Justin - Ndidi, Tielemans - Albrighton, Maddison, Barnes - Vardy

Chelsea : Mendy - James, Silva, Rüdiger, Chilwell - Havertz, Kovacic, Mount - Pulisic, Abraham, Hudson-Odoi