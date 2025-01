Manchester United s’attaque à un international algérien après l’échec Nuno Mendes

13e de Premier League à 11 points du 6e, Manchester United fait face au péril de se retrouver au bord du vide et de connaître une nouvelle saison sans Coupe d’Europe. Mais la direction des Red Devils n’est pas naïve : Ruben Amorim aura besoin de renforts bien ciblés, et dès cet hiver, pour fignoler son 3-4-3 qui avait fait le bonheur du Sporting ces dernières saisons. Dernièrement, la presse anglaise révélait qu’une arrivée de Viktor Gyökeres l’été prochain faisait son chemin en interne. Mais il est encore bien trop tôt pour s’avancer avec certitude sur ce dossier, tant la concurrence s’annonce féroce.

La suite après cette publicité

Ce qui semblait plus concret en revanche, c’était cet intérêt de Manchester United pour Nuno Mendes. Alors que les discussions pour une prolongation avec le PSG étaient au point mort ces dernières semaines, Ruben Amorim avait réclamé à sa direction de recruter son ancien joueur, côtoyé au Sporting. Selon nos informations, l’arrière-gauche portugais était d’ailleurs très emballé par l’idée de rejoindre un championnat qui mettrait davantage ses qualités en lumière, et qui lui permettrait de retrouver son ancien entraîneur. Sauf qu’hier, on apprenait que le joueur et son entourage s’étaient finalement résignés à l’idée de rester à Paris, le PSG n’étant pas ouvert à un départ du Portugais. Désormais, Mendes serait donc plus proche de prolonger, que de partir…

Rayan Aït-Nouri sérieusement courtisé par les Red Devils

Un dossier qui a pris une tournure assez inattendue, et qui va devoir forcer Manchester United à revoir sa copie et ratisser plus large. Pour rappel, Luke Shaw est toujours sur le flanc après avoir rechuté début décembre, tandis que Tyrell Malacia est pressenti pour quitter le club dans les prochaines semaines. Aujourd’hui, les postes de pistons sont principalement occupés par Mazraoui et Dalot, mais derrière, Amorim n’a pas 1000 options.

La suite après cette publicité

Ce dimanche, The Independent dévoile donc une nouvelle piste explorée par les Red Devils, et elle mène jusqu’à Wolverhampton. Selon le média, c’est en effet Rayan Aït-Nouri qui serait ciblé par club triple vainqueur de la C1. Bluffant depuis plusieurs saisons en Premier League, l’international algérien a déjà été impliqué sur 8 buts cette saison en championnat (3 buts et 5 passes décisives en 20 matches). Amorim apprécierait sa flexibilité, lui qui est capable d’évoluer aussi bien latéral que piston. Mais il faudra probablement sortir le chéquier.