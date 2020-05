Frank McCourt a finalement réussi à vendre sa compétition d'équitation

La crise du coronavirus a beaucoup affecté les finances des entreprises, et pas seulement des clubs de football. Ce mercredi, nous apprenions que le groupe de Jacques-Henri Eyraud, Paris-Turf, était au bord de la faillite. Mais ce n'est pas le seul homme d'affaires de l'Olympique de Marseille qui a des problèmes de trésorerie. En effet, c'est aussi le cas de Frank McCourt, le grand patron.

Le Bostonien cherchait à se défaire des parts concernant une compétition d'équitation (Longines Champions Global Tour). Lars Windhorst et son Tennor Group étaient intéressés avant de faire marche arrière. L'Américain comptait porter son action en justice, mais un accord amiable entre les deux parties a été trouvé. La demande initiale de FMC était de 169 millions d'euros pour 50% de la compétition (toutes ses parts) et on ne connaît pas le montant de l'arrangement final.