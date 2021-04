LdC : Riyad Mahrez évoque "la chance" des Citizens face au PSG

Après avoir subi la loi du PSG pendant les 45 premières minutes, Manchester City a renversé la vapeur en seconde période et s'est imposé (1-2) au Parc des Princes, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Kevin de Bruyne, d'un centre-tir, et Riyad Mahrez, sur un coup franc qui a troué le mur parisien, ont offert un précieux succès aux Citizens. Au coup de sifflet final, le natif de Sarcelles, bourreau du PSG ce soir, a donné son ressenti et évoqué "la chance" des Anglais, sur les deux buts.

«C'était un match à deux visages. En première mi-temps, on n'a pas su être dangereux. Eux non plus, je ne pense pas qu'ils ont vraiment été dangereux. Mais ils ont été un peu mieux que nous. En deuxième mi-temps, on a été bons, parce qu'on les a obligés à rester dans leur camp. On a fait tourner jusqu'à trouver les décalages. On a de la chance sur les deux buts. Même moi, mon coup franc il passe entre deux joueurs. Mais c'est le football et à l'arrivée on prend», a déclaré Riyad Mahrez au micro de RMC Sports.