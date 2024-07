Copa América : Emiliano Martinez sauve Lionel Messi d’un énorme fiasco

Cette nuit, l’Argentine retenait son souffle. La formation championne du monde en titre affrontait l’Equateur dans le cadre des quarts de finale de la Copa América. Pour l’occasion, Lionel Scaloni pouvait compter sur le retour de son maitre à jouer Lionel Messi. L’ancien joueur du PSG, blessé et préservé lors de la dernière rencontre, était finalement apte pour ce match décisif. Il était accompagné par Lautaro Martinez et Nicolas Gonzalez sur le front de l’attaque.

Et dans ce match, tout commençait très bien pour l’Argentine puisque Lisandro Martinez ouvrait le score peu après la demi-heure de jeu sur un bon service d’Alexis Mac Allister (de la tête sur corner). On s’attendait alors à voir l’Albiceleste dérouler dans ce match même si Lionel Messi ne semblait pas à son meilleur niveau. Au retour des vestiaires, l’Équateur poussait clairement pour revenir et Ener Valencia manquait l’occasion d’égaliser. Il ne parvenait pas à transformer un penalty obtenu par son équipe (pour une main dans la surface) et on voyait bien l’Argentine se qualifier. Sauf qu’à la dernière seconde du match, sur l’un des derniers centres équatoriens, c’est Kevin Rodriguez qui plaçait sa tête.

Deux tirs au but arrêtés pour Dibu Martinez

Un véritable coup de massue pour l’équipe d’Argentine qui était contrainte de jouer sa qualification lors des tirs au but avec toujours Emiliano Martinez dans les cages. Et cette séance débutait très mal puisque Lionel Messi manquait le premier tir. La Pulga avait tenté une panenka complètement ratée qui terminait sa course sur la barre du gardien adverse. Mais comme souvent avec l’Argentine, Emiliano Martinez a sauvé les siens en repoussant deux tentatives adverses d’affilée. Et il en a évidemment profité pour célébrer avec ses danses provocantes dont il a le secret. De quoi permettre à l’Argentine d’atteindre les demi-finales de la compétition.

« Je savais que Dibu est toujours là dans ces moments-là. Il aime ces moments et on sait qu’il est toujours là. Il devient immense. En plus, il prend toute la cage. Il y avait beaucoup de foi. Il nous a dit que s’il y avait des tirs au but, il fallait se calmer. Aux tirs au but, nous savons qu’avec Dibu nous avons un avantage. Mon penalty manqué ? Cela m’a mis très en colère. J’étais convaincu de tirer comme ça. J’en avais parlé avec Dibu, avec Rulli. Le gardien adverse avait croisé plusieurs fois d’affilée… Et d’ailleurs le gardien s’est lancé encore en croisé… Mais bon, c’est tout», a confié Lionel Messi après la rencontre. Heureusement pour le numéro 10 de l’Argentine, son tir manqué n’a eu aucun impact sur la qualification. Mais il ne s’est pas trompé, il peut remercier, encore une fois, Dibu Martinez.