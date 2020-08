PSG : le message d'adieux de Neymar à Thiago Silva

C'est officiel, après huit saisons de bons et loyaux services au Paris SG, Thiago Silva (35 ans) s'est envolé pour Londres, où il s'est engagé avec Chelsea pour un an plus une année supplémentaire en option. Un départ qui ne laisse pas indifférent son compatriote Neymar, qui lui a envoyé un petit message via les réseaux sociaux.

«Ça me manquera de ne plus t'embêter toute la journée... Bonne chance. Je t'aime», a gazouillé le Brésilien du PSG, photo d'une accolade entre les deux hommes à l'appui. Hommage.