Real Madrid : le cas Ferland Mendy enflamme l’Espagne

Revoilà Ferland Mendy. Vendredi dernier, Alvaro Arbeloa a fait appel au Français de 30 ans, qui avait quelque peu disparu des radars ces derniers mois. Il faut dire que rien n’a été épargné au polyvalent latéral gauche du Real Madrid. Il y a tout d’abord eu la concurrence, incarnée par Alvaro Carreras, priorité de Xabi Alonso qui a été recrutée pour 50 M€ à Benfica. Ensuite, Fran Garcia, que certains annonçaient partant et qui a marqué des points durant la Coupe du Monde des Clubs, a eu les faveurs du coach espagnol. De l’autre côté des Pyrénées, la presse ibérique avait d’ailleurs scellé le sort de Mendy, annoncé sur le départ durant le mercato. Mais nous vous avons toujours assuré sur notre site que l’ancien joueur de l’OL ne comptait pas changer d’air et qu’il souhaitait se battre pour se faire une place dans le onze de départ.

Avant cela, il a fallu se retaper physiquement puisqu’il avait terminé l’exercice précédent avec une blessure musculaire nécessitant 76 jours de repos. De retour à l’entraînement durant le mois de juillet, le natif de Meulan-en-Yvelines a travaillé. Mais il a de nouveau été trahi par son corps le 18 août, à la veille de la reprise de la Liga. Le pire moment finalement puisque la saison démarrait et que l’équipe type était en train de se former. Touché à la cuisse, il a ainsi manqué 64 jours de compétitions et 11 matches toutes compétitions confondues. De retour le 20 octobre, il a pris place sur le banc sans entrer en jeu. Finalement, il a joué son premier match le 26 novembre face à l’Olympiakos en Champions League (90 minutes de jeu).

Un retour qui tombe à pic

Peu après, le 2 décembre, le Français faisait son retour à l’infirmerie victime d’une blessure musculaire. Cette fois-ci, elle a été moins handicapante puiqu’il n’a manqué que 17 jours de compétition et 5 matches. Mendy espérait repartir du bon pied en 2026. Il avait d’ailleurs eu un peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Entré en jeu 1 minute contre le Betis en Liga, il a été sur le pré 21 minutes face à l’Atlético de Madrid en Supercoupe d’Espagne. Deux jours plus tard, le 10 janvier, le Real Madrid annonçait un nouveau pépin musculaire. Absent durant 32 jours (8 matches manqués), il a fait son come-back dans le groupe le 10 février. Entre-temps, Xabi Alonso avait été remplacé par Alvaro Arbeloa. Un entraîneur qui ne l’avait pratiquement pas utilisé.

Mais surprise, vendredi dernier, il a titularisé Mendy face au Celta Vigo en Liga. Le Tricolore a même joué 90 minutes. Après la rencontre, Arbeloa l’a félicité. « Mendy ? Nous savions que c’était risqué de le faire jouer 90 minutes. Je ne voulais pas qu’il joue autant après une si longue absence. Mais le match l’exigeait. Je suis très heureux pour lui, pour la manière dont il s’entraîne, joue, toujours avec le sourire.» La presse locale a également été charmée par son match à l’image d’El Desmarque, qui lui a donné la note de 7 avant d’ajouter le commentaire suivant : «quatrième match de la saison pour le footballeur français, son deuxième comme titulaire, dans une saison perturbée par les blessures. Très solide en défense, comme en témoigne son geste face à Jones, empêchant une occasion en face-à-face dans le temps additionnel.»

Le Français aura son mot à dire contre City

De son côté, AS s’est enthousiasmé pour ce retour qui tombe à pic. «Après 27 matches de championnat, Ferland Mendy a enfin été titularisé avec le Real Madrid cette saison. Un événement d’autant plus réjouissant qu’il a pu terminer la rencontre sans la moindre gêne physique. Que ses coéquipiers en soient conscients ou non, le numéro 23 au Real Madrid représente un atout sportif considérable pour la suite des événements. Face à Manchester City, son expérience et sa sérénité seront des contrepoids précieux à la variété d’options offensives que City déploiera sur le flanc gauche madrilène. Il en va de même pour Antoine Semenyo (7 buts depuis son arrivée à City en janvier ) et Savinho, buteur contre Newcastle samedi dernier en FA Cup. Si Mendy reste solide, il sera la solution. Affronter l’équipe de Guardiola est précisément l’une des spécialités du latéral gauche. Sa solidité à toute épreuve a été déterminante lors de deux des plus grandes performances du Real Madrid face à City ces dernières années.»

Annoncé titulaire par Marca face à City, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 aura l’occasion de montrer qu’il en a encore sous le pied et dans le ventre. Avec seulement 4 matches dans les jambes cette saison (228 minutes) dont 2 en tant que titulaire et 24 rencontres manquées sur blessure (il a aussi été 13 matches sur le banc sans entrer en jeu), Mendy devra répondre présent, lui qui aura de sacrés clients face à lui. Mais le latéral, qui a joué de malchance avec les blessures ces dernières années, a souvent prouvé qu’on pouvait compter sur lui quand il est en forme. Le Real Madrid espère que ce sera le cas demain soir face à Pep Guardiola et sa bande.

