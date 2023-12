Un crack à 30M€ débarque au Barça, la presse anglaise choquée par le come-back de Manchester United

La première recrue du Barça est arrivée

Le FC Barcelone tient enfin sa première signature de 2024. Ce matin, Vitor Roque est arrivé à l’aéroport de Barcelone. Toute la ville est enthousiasmée par son arrivée comme le rapporte Mundo Deportivo, qui nous partage quelques photos. En même temps, ça fait un moment que le club catalan espère voir la pépite de l’Atletico Paranaense débarquer à Barcelone depuis sa signature en juillet dernier. Le Barça a déboursé un peu plus de 30 millions d’euros pour se l’offrir. Le Brésilien va rencontrer ses nouveaux coéquipiers demain et va s’entraîner pour la première fois avec la tunique de Blaugranas vendredi. Sa présentation officielle devrait avoir lieu le 3 janvier prochain, à la veille du match contre Las Palmas en Liga.

La suite après cette publicité

La remontada de Manchester United

Les Red Devils ont signé une victoire importante ce mardi soir face à l’actuel 3e du championnat. Menés deux buts à zéro jusqu’à l’heure de jeu, les joueurs d’Erik ten Hag ont finalement renversé Aston Villa pour l’emporter (3-2). Pour le Daily Telegraph, cette performance marque l’entrée de Manchester United dans une nouvelle ère avec sous ses ordres Jim Ratcliffe. Les Red Devils vont enfin se mettre à rugir pour le Daily Express, surtout Rasmus Hojlund. Après 1 027 minutes sans marquer, le géant danois a enfin trouvé le chemin des filets. «Je suis l’homme le plus heureux du monde actuellement - vous avez pu le voir lors des célébrations» a expliqué le joueur à la fin de la rencontre. Son but, qui a offert la victoire à son équipe, a complètement éclipsé le doublé de Garnacho. «Les deux cracks de Noël vont sortir Manchester de la tempête», estime le Manchester Evening News. Pour le Daily Mail et le Sun, le Père Noël Hojlund sauve la place d’Erik ten Hag encore pour quelques temps. «J’ai dit avant le match que si nous donnions le meilleur de nous-mêmes, nous pouvions battre n’importe qui. Même menés 2-0, cela n’a pas d’importance : ‘Continuez, montrez votre caractère’, et c’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui», s’est réjoui l’entraîneur Erik ten Hag au moment de rejoindre les vestiaires pour célébrer le succès tant espéré.

À lire

Le Bayern Munich accélère pour Raphaël Varane

Le Real Madrid cherche un nouveau gardien

La Casa Blanca est à la recherche d’un nouveau gardien. Le contrat de Courtois prend fin en 2026, le Belge a actuellement 31 ans. Tout va très vite dans le football alors les Merengue préfèrent se préparer à toutes les éventualités, surtout celle de son départ. Pour lui succéder, le Real Madrid ne fait plus confiance au jeune Lunin. Le portier ukrainien en aurait marre de cirer le banc madrilène et veut donc quitter la capitale espagnole. Du coup, comme le rapporte AS, les Madrilènes s’intéressent au jeune gardien uruguayen Randall Rodríguez, de Peñarol.