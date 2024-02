Le Bayern Munich ne veut déjà plus d’Eric Dier !

Il va y avoir du mouvement au Bayern Munich l’été prochain. Hier, le club bavarois a officialisé le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison. Fortement critiqué pour avoir placé le géant allemand à huit points du leader du classement, le Bayer Leverkusen, l’ancien technicien du PSG et de Chelsea pourrait ne pas être le seul à plier bagage.

Recruté par le Bayern cet hiver à la surprise générale, Eric Dier (30 ans) avait été un renfort ardemment réclamé par Tuchel. Ce dernier souhaitait renforcer sa défense, mais personne n’avait anticipé l’arrivée d’un joueur pas vraiment réputé pour être l’un des meilleurs à son poste. Aujourd’hui, Sport Bild nous apprend que le défenseur anglais n’a plus vraiment la cote en Bavière.

Six mois et puis s’en va ?

En clair, avec le futur départ de Tuchel, le Bayern réfléchit sérieusement à se débarrasser de cette recrue estampillée TT, qui faisait partie des 6 joueurs du club à soutenir leur coach. Pour rappel, Dier a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Le média allemand ajoute même que les Munichois sont obligés de payer une option d’achat de 3 M€ à partir d’un certain nombre de matches joués. Un investissement minime que le Bayern ne souhaiterait pas réaliser.

La direction allemande doute de la classe de l’international anglais et beaucoup le trouvent trop lent. Un constat que ne reniera pas la légende du club Lothar Matthäus, qui avait sévèrement allumé Dier et Trippier, quand ces deux-là étaient annoncés proches du Bayern. « Ces joueurs sont-ils des renforts ? Eric Dier n’était pas forcément un joueur clé à Tottenham ces derniers temps. Je me souviens qu’Uli Hoeness avait dit ne plus vouloir faire venir de joueurs qui sont sur le banc d’autres clubs. » Sauf revirement de situation, Eric Dier peut déjà demander à son agent de lui trouver un nouveau club pour cet été.