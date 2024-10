Le beau message de Lionel Messi pour Andrés Iniesta

C’est une page qui se tourne. Andrés Iniesta a annoncé officiellement sa retraite et les hommes de la planète football s’enchaînent pour l’ancien numéro 8 du Barça. Ce mardi, c’est Lionel Messi qui lui a adressé un petit message sur ses réseaux sociaux. «L’un des coéquipiers avec le plus de magie et de ceux avec que j’ai le plus aimé jouer. Andrés Iniesta, tu vas manquer au football et à nous aussi ! Je te souhaite toujours le meilleur, tu es un phénomène», a écrit le joueur de l’Inter Miami en story Instagram, en publiant une photo avec son ancien coéquipier au Barça.

Les deux hommes ont partagé l’affiche pendant 14 ans au FC Barcelone (2004-2018) et ont lié une forte amitié durant cette période. Ensemble, ils ont notamment remporté 32 trophées avec les Blaugranas et ont partagé le podium du Ballon d’Or en 2010 (Messi 1er, Iniesta 2e). Avec la retraite d’Andrés Iniesta, c’est aussi une page qui se ferme pour le FC Barcelone qui voit l’un des derniers membres encore en activité de la mythique équipe de 2009 raccrocher les crampons.