Barça : Xavi sort du silence

La décision est tombée. Alors qu’il était revenu sur son choix de quitter le FC Barcelone, Xavi a été licencié par son président Joan Laporta. Le technicien catalan devrait même être bientôt remplacé par l’Allemand Hansi Flick. Attendu en conférence de presse demain avant le match face à Séville, Xavi est sorti du silence sur ses réseaux sociaux afin de poster son message d’adieu aux fans blaugranas.

« Chers Culés, dimanche, mon passage sur le banc du Barça prendra fin. Il n’est jamais facile de quitter le club de sa vie, mais je le fais avec une grande fierté, après deux ans et demi à la tête d’un vestiaire qui a été comme une seconde famille. Je tiens à remercier les supporters pour leur soutien et leur affection, qui ont toujours été à mes côtés et qui m’ont toujours témoigné la même estime que lorsque j’étais footballeur. À partir de dimanche, je serai un Culé de plus dans les tribunes, que ce soit aujourd’hui à l’Estadi Olímpic ou dans quelques mois au Camp Nou. Parce qu’avant d’être joueur ou entraîneur, je suis fan du Barça et je ne veux que le meilleur pour le club de ma vie, qui m’aura toujours à sa disposition. J’ai travaillé avec un groupe de joueurs fantastiques et un staff spectaculaire. Grâce à eux, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés, avec en point d’orgue un titre de champion et une Super Coupe la saison dernière. Cette saison, les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions, mais nous avons tout donné et nous avons aidé une nouvelle génération de jeunes joueurs de La Masia à grandir et ils nous enthousiasment tous, nous les Barcelonistas. Merci beaucoup à tout le monde. Aux supporters, aux joueurs, au staff, aux employés du club, au président, au conseil d’administration, aux directeurs sportifs, aux médias et à tous ceux avec qui j’ai partagé ce voyage au cours des deux dernières saisons et demie. Je souhaite le meilleur pour le club que je porte dans mon cœur. Longue vie au Barça », a-t-il posté sur Instagram.