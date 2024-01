BL : Gladbach accroche le Bayer Leverkusen

Après la courte victoire du Bayern Munich contre Augsbourg (3-2), le Bayer Leverkusen avait vu les Bavarois revenir à une longueur. Disposant d’un match de moins sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (13e), la bande de Xabi Alonso avait donc la mission de s’imposer pour ne pas lâcher du terrain au Rekordmeister. Et cela démarrait vite puisque Nadiem Amiri tombait vite sur Moritz Nicolas (5e). Alors que les Fohlen auraient pu débloquer la situation via Luca Netz (22e), c’est bien le Werkself à l’image de possibilités de Florian Wirtz qui n’ont rien donné (24e et 57e).

La suite après cette publicité

Poussant pour aller chercher la victoire, le club allemand était dangereux via ses pistons à l’image d’Alex Grimaldo (60e) et de Jeremie Frimpong (61e). Malgré une dernière possibilité de Nathan Tella (90e +2), le Borussia Mönchengladbach a su tenir jusqu’au bout et arrache un match nul 0-0. Conséquence, le Bayer Leverkusen ne compte que deux points d’avance sur le Bayern Munich tandis que les Fohlen remontent à la douzième position.