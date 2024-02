Lazio-Bayern : les compositions officielles

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions se poursuivent. La Lazio Rome accueille le Bayern Munich au stade Olympique pour la manche aller de cette double confrontation (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Les Bavarois se présentent en favoris, ici, puisqu’ils sont toujours invaincus dans la compétiton (cinq victoires et un nul) mais ils alternent le bon et le moins bon en championnat comme le souligne ce lourd revers à Leverkusen, samedi (0-3). En face, la Lazio est à la peine en Serie A (7e avec 37 points) mais les hommes de Sarri ont fait bonne figure en C1 jusque-là en terminant deuxième de leur groupe derrière l’Atlético de Madrid mais devant le Feyenoord et le Celtic.

Pour cette rencontre, Maurizio Sarri doit composer sans Rovella et Zaccagni. Il reste bien entendu fidèle au 4-3-3 avec Provedel dans le but. Hysaj, Gila, Romagnoli et Marusic forment la défense. Vecino, Guendouzi et Luis Alberto vont évoluer au milieu alors que devant Immobile sera épaulé par Felipe Anderson et Isaksen. En face, Thomas Tuchel a aussi son lot d’absents (Davies, Coman, Laimer, Gnabry) mais s’appuie tout de même sur un onze très solide avec Neuer dans le but. Mazraoui, Upamecano, Kim et Guerreiro forment l’arrière-garde. Kimmich et Goreztka seront à la récupération alors et devant, le trio Sané-Musiala-Muller sera en soutien de Kane.

Les compositions officielles :

Lazio Rome : Provedel – Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic – Guendouzi, Vecino, Luis Alberto – Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Bayern Munich : Neuer – Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Muller, Musiala, Sané – Kane.