Monaco-Real Sociedad : les compositions officielles

Invaincue dans le groupe B, l’AS Monaco occupe la tête du classement avec huit points, deux de plus que son adversaire du soir, la Real Sociedad, actuel deuxième de Liga. Parvenus à ramener le point du nul de Saint-Sébastien fin septembre, les Monégasques ont ce soir besoin d'un succès à Louis-II pour assurer la première place et une qualification directe pour la phase finale.

Pour ce match, Niko Kovac choisit d'aligner un 4-2-3-1 proche de son onze type. Djibril Sidibé démarre sur la droite de la défense, le double-pivot est, surprise, composé de Fofana et Jean Lucas alors que le trio Golovin, Volland, Diop sera en soutien de Ben Yedder. En face, Imanol Alguacil opte pour un 4-3-3, avec le portier australien Mathew Ryan dans le but et un trio offensif de feu composé d'Oyarzabal, Isak et Januzaj.

Les compositions d'équipes :

Monaco : Nübel - Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Jean Lucas - Golovin, Volland, Diop - Ben Yedder

Real Sociedad : Ryan - Zaldua, Elustondo, Le Normand, Muñoz - Merino, Zubimendi, David Silva - Januzaj, Isak, Oyarzabal