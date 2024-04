L1 : Edon Zhegrova élu joueur du mois de mars

Première pour Edon Zhegrova. En concurrence avec son partenaire Jonathan David et le Parisien Vitinha, le jeune Kosovar de 25 ans vient d’être élu joueur du mois de mars.

La suite après cette publicité

«Récompensé pour ses performances exceptionnelles, Zhegrova a notamment brillé lors du choc contre Lens, où il a inscrit un doublé décisif. L’international kosovar confirme son statut de titulaire indiscutable dans le système de jeu de Paulo Fonseca et s’impose comme l’un des joueurs les plus en vue du championnat. Avec ce mois de mars de haute volée, le numéro 23 des Dogues confirme tout son potentiel. Sa vitesse, sa technique et son sens du but sont autant d’armes qui ont permis à Edon de remporter son premier Trophée UNFP de Joueur du Mois. Une sacrée victoire pour l’attaquant du LOSC car la concurrence était de taille avec son coéquipier Jonathan David et le Parisien Vitinha», indique le communiqué de l’UNFP.