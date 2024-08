Ilkay Gündogan quitte le FC Barcelone et fait son grand retour à Manchester City !

On dit que l’amour dure sept ans. On aurait presque été tenté de le croire après le départ d’Ilkay Gündogan de Manchester City. Pendant sept saisons, l’Allemand a défendu les couleurs des pensionnaires de l’Etihad Stadium. Avec eux, il a remporté de nombreux trophées, dont le fameux triplé Premier League-Ligue des champions-FA Cup en 2023. Trois trophées qu’il a soulevés en tant que capitaine de l’équipe de Pep Guardiola. Mais après plusieurs années de bons et loyaux services, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a estimé qu’il était temps d’aller relever un nouveau challenge. En fin de contrat, il a donc décidé de quitter les Citizens, au grand dam de Guardiola, qui voulait le garder.

Libre, il a signé en faveur du FC Barcelone, qui a officialisé sa venue le 26 juin 2023. Dans la foulée, le milieu allemand a expliqué les raisons de son départ de City. «Je suis honnête. Et beaucoup de gens ne le savent pas : en fin de compte, ce n’était pas une question d’un an ou deux. Il n’y a eu aucun problème avec la durée de la prolongation. City a attendu relativement longtemps avant que les pourparlers ne s’intensifient réellement. Si cela s’était produit un peu plus tôt, la situation aurait été différente. Je ne veux pas entrer dans les moindres détails, mais c’était assez tard dans la saison. Et lorsqu’il s’agit d’un quart de finale ou d’une demi-finale de Ligue des champions, les joueurs veulent se concentrer uniquement sur le sport. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne pouvais rien planifier. L’appréciation de Pep a toujours été là, mais officiellement, il n’y a eu aucun mouvement de la part du club pendant longtemps.»

Lancé dans une nouvelle aventure en Espagne, "Gundo" n’a pas apprécié de pas être entouré par le club avec sa famille lors de son installation en Catalogne. Puis, son franc-parler n’a pas forcément fait l’unanimité dans le vestiaire, où certains n’ont pas aimé ses déclarations sur Ronald Araujo après l’élimination en Ligue des champions face au PSG. Malgré tout, l’ancien international allemand, puisqu’il vient de prendre sa retraite, a été un élément sur lequel Xavi s’est beaucoup appuyé. L’an dernier, il a ainsi joué 49 rencontres toutes compétitions confondues dont 43 dans la peau d’un titulaire. Le temps de marquer 5 buts et de délivrer 13 passes décisives. Ce qui était très correct, mais pas assez suffisant aux yeux du Barça, qui a tout fait pour le pousser à s’en aller, pour des raisons financières notamment.

Après avoir un temps refusé de partir, le joueur de 33 ans a fini par céder. Approché par Al-Ittihad, Galatasaray et des clubs au Qatar, il est finalement retourné à Manchester City, qui lui a ouvert grand la porte. La nouvelle vient d’être officialisée à l’instant. « Manchester City a conclu un accord pour re-signer Ilkay Gundogan de Barcelone pour un contrat d’un an, sous réserve de l’autorisation internationale », peut-on lire sur le site officiel du club mancunien. Pep Guardiola récupère un joueur qu’il connaît bien et qui connaît parfaitement son groupe et la Premier League. Après sept ans et une séparation d’une saison, l’amour renaît donc de ses cendres entre l’Allemand et les Mancuniens.