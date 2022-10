FC Barcelone : Xavi encense Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Soirée idéale pour le FC Barcelone et Ousmane Dembélé hier soir. Les Blaugranas se sont imposés au Sportify Camp Nou, de manière nette et sans bavure contre l'Athletic Club 4-0 pour le compte de la 11e journée de Liga. Un moment de fête pour le Barça (28 pts) qui recolle à trois longueurs du Real Madrid (31 pts) au classement, victorieux de Séville samedi soir.

Le Français Ousmane Dembélé (25 ans) fut auteur d'un grand match avec un but et trois passes décisives. Son entraîneur espagnol Xavi (42 ans) n'a pas manqué de dire du bien de son ailier en conférence de presse : « C'est pour ces raisons que je voulais le convaincre de rester. Dembélé a des jours où il est plus épais et d'autres où il est stellaire, comme aujourd'hui. Ce qu'il doit faire, c'est être stellaire tous les jours. »